Brest su Agoumé, Ds Lorenzi: «Vogliamo qualità ma mercato complicato»

Lucien Agoumé, centrocampista dell’Inter, è cercato in Francia dal Brest. Il Ds del club Lorenzi sostiene che, al momento, è difficile fare mercato nonostante la squadra voglia guadagnare in qualità

DIFFICOLTÀ − Queste le parole di Gregory Lorenzi sul mercato: «Capisco perfettamente che l’allenatore vuole avere giocatori più veloci. Anche se questo ha permesso di far emergere chi non è abituato a giocare così tanto (Mbock, Le Douaron), c’è questa necessità di avere una rosa più consistente. Stiamo lavorando per sbloccare le cose, ma le pratiche stentano a sistemarsi. Il mercato è abbastanza chiuso e, finanziariamente, è molto complicato. Non avremo la capacità di fare investimenti. Forse i club guarderanno di più ai prestiti alla fine del mercato. Ma puntiamo principalmente alla qualità, e non alla quantità. Dobbiamo portare valore aggiunto. Altrimenti, sarebbe stato fatto molto tempo fa. Non vogliamo farci prendere dal panico e commettere errori».

Fonte: Equipe.fr