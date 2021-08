Inter-Genoa, oggi ultimo allenamento al Giuseppe Meazza – Sky

Inter-Genoa di domani pomeriggio sarà l’avvio ufficiale della Serie A 2020-21. I nerazzurri campioni d’Italia aprono in casa, la squadra si allenerà questo pomeriggio proprio al Giuseppe Meazza per riprendere confidenza col campo di casa.

Domani torna la Serie A e si riapre con i Campioni d’Italia in carica. L’Inter infatti aprirà il campionato 2020-21 ospitando il Genoa allo Stadio Giuseppe Meazza dove, finalmente, tornerà anche il pubblico anche se ancora parziale a causa delle restrizioni Covid ancora in vigore. Questo pomeriggio la squadra nerazzurra agli ordini del tecnico Simone Inzaghi svolgerà l’ultimo allenamento prima dell’esordio proprio sul prato dell’impianto milanese. Un modo per riprendere confidenza col terreno di casa, anche per i nuovi acquisti, in vista della ripartenza di domani. A riportarlo è Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per “Sky Sport”.