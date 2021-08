In attesa di Thuram, Biasin: «Stima per chi non è sceso dalla barca Inter»

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e tifoso dell’Inter, in attesa dell’arrivo o meno di Thuram ha fatto una prima valutazione sul momento Inter, elogiando chi non è andato via in un momento così complicato

VALUTAZIONE − Questo il tweet di Biasin sull’Inter: «In attesa di capire se sarà Marcus Thuram o un altro, una prima valutazione. È un’Inter più forte dell’anno passato? Ovvio, no. È un’ Inter da “oddio moriremo tutti”? Altro no secco. Cordiali saluti a chi non c’è più, benvenuti ai nuovi, tanta stima per chi non è sceso dalla barca».