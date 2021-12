Bremer nel mirino dell’Inter: folta concorrenza per il centrale del Torino – SI

Bremer è uno dei migliori difensori per rendimento di questa prima parte di Serie A. Il difensore del Torino, secondo Sportitalia, diventerà un uomo mercato nel 2022: l’Inter c’è ma non da sola.

VIA ANCHE L’ALTRO? – Il Torino sarà costretto a vendere a gennaio o perdere a fine stagione Andrea Belotti, in scadenza al 30 giugno. Dei big granata però il capitano non è l’unico vicino all’addio, perché c’è anche Gleison Bremer in bilico. Il difensore brasiliano, che si sta affermando ormai da più di un anno, ha il contratto fino al 2023 e per ora non si pensa a un rinnovo. Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, l’Inter c’è ma la concorrenza è forte. Su Bremer ci sono anche Napoli, Tottenham ed Everton, oltre al Milan.