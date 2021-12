De Rosa: «La scelta della rosa sta premiando l’Inter. Un rilancio su tutti»

De Rosa valuta la rosa dell’Inter e vede come, nonostante qualche infortunio soprattutto ora in difesa, Inzaghi stia riuscendo a gestire gli uomini. Da Sky Sport 24 il giornalista segnala anche un giocatore rilanciato su tutti.

LE SCELTE – Geri De Rosa commenta le opzioni per l’Inter: «Simone Inzaghi ha delle alternative, ha giocatori eclettici. Per esempio Federico Dimarco può giocare terzo centrale oppure sulla fascia. Per ora l’Inter ha avuto qualche infortunio, però quasi non ce ne siamo accorti. Oltre a un po’ di fortuna e di bravura nella preparazione secondo me proprio la scelta della rosa sta premiando l’Inter. Sistemando la squadra e ridando fiducia ad alcuni giocatori, Andrea Ranocchia su tutti anche se ora è fuori, sono passati sotto silenzio i problemi fisici che invece hanno le altre».

L’EX – Non solo in panchina ma anche in attacco Roma-Inter vedrà un ex molto particolare: «Ogni allenatore avrebbe voluto avere Edin Dzeko, anche José Mourinho. Sono curioso di vedere se Dzeko, col tempo, tenderà a calare: l’età è quella, non può tenere lo stesso ritmo. Certo lui si sa gestire, però poi trovi difensori che hanno dieci anni in meno. Sono situazioni che ogni singolo giocatore vive sulla sua pelle».