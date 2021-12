Roma-Inter, Mourinho deve reinventare la formazione: (ri)cambia modulo?

Roma-Inter si giocherà domani alle ore 18. Per la prima sfida da ex Mourinho è costretto a ridisegnare la formazione, viste le tante assenze. Ci sono però due recuperi da Bologna.

COI CEROTTI – «Per Roma-Inter dobbiamo inventare la formazione». Parole di José Mourinho poco più di quarantotto ore fa, dopo la sconfitta per 1-0 col Bologna. Questo perché al Dall’Ara Tammy Abraham (in maniera discussa) e Rick Karsdorp (al 92′) si sono fatti ammonire sotto diffida e sono quindi squalificati, mentre Stephan El Shaarawy è uscito per infortunio. I tre assenti si aggiungono all’altro infortunato Lorenzo Pellegrini e a Felix Afena-Gyan, positivo al COVID-19 in settimana. Con loro assente anche Leonardo Spinazzola, che sta recuperando dal grave problema al tendine d’Achille degli Europei. Sul fronte contagi hanno recuperato però Gonzalo Villar (oggi) e Bryan Cristante: quest’ultimo sarà titolare, per lo spagnolo da capire se farà in tempo. La lista dei convocati della Roma ancora non c’è.

LE SCELTE – Mourinho ha saltato la conferenza stampa di vigilia di Roma-Inter, anche per evitare domande sul suo passato. L’impressione è che cambi modulo, tornando al 4-2-3-1 che era il suo obiettivo. In porta Rui Patricio, davanti a lui Roger Ibanez scala a destra per Karsdorp (Bryan Reynolds bocciato dopo il 6-1 subito dal Bodo/Glimt) con Chris Smalling e Gianluca Mancini centrali più il ritorno dal 1′ di Matias Vina. Cristante favorito su Amadou Diawara per far coppia con Jordan Veretout, avendo fatto qualche allenamento in gruppo. Il sostituto di Abraham è certo: sarà Eldor Shomurodov, in genere il “dodicesimo uomo”. L’altro ex Inter, ossia Nicolò Zaniolo, va esterno destro con Carles Pérez a sinistra e Henrikh Mkhitaryan trequartista. Alternativa 3-4-2-1 con Carles Pérez esterno destro a tutta fascia. Questa la probabile formazione di Mourinho per Roma-Inter: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Pérez; Shomurodov.