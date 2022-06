Bremer, Inter in vantaggio ma il Milan rimane pronto: la situazione – Sky

Bremer è l’oggetto del desiderio dell’Inter che potrebbe cedere Skriniar, richiesto dal PSG e dal Chelsea (vedi articolo). Il difensore brasiliano di proprietà del Torino piace molto anche al Milan ma secondo Sky Sport la strada è ormai tracciata

STRADA TRACCIATA – Gleison Bremer è nel mirino dell’Inter ormai da mesi ma il Milan spera di potersi inserire. Secondo le ultimissime di Sky Sport, il club nerazzurro è in netto vantaggio sul brasiliano e per il Milan ci sono poco spiragli. Qualora dovessero esserci aperture, il club rossonero è pronto a inserirsi. L’obiettivo per la difesa di Stefano Pioli al momento rimane Francesco Acerbi.