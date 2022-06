Skriniar, il PSG in vantaggio ma il Chelsea ci prova! Inter spera in una cosa

Skriniar è il primo nome sulla lista sacrificabili dell’Inter che ha necessità di cedere almeno un big. Sul difensore slovacco c’è il PSG ma nelle ultime ore è ritornato prepotentemente in corsa anche il Chelsea

PRIMA PRETENDENTE – Milan Skriniar potrebbe essere il grande sacrificato in casa Inter che ha necessità di cedere per rientrare nei famosi parametri della sostenibilità economico finanziaria. Lo slovacco è tra i più richiesti con il PSG che si è già mosso da tempo con un’offerta iniziale di 50 milioni di euro più una contropartita, proposta che non soddisfa le richieste del club nerazzurro (80 milioni di euro senza contropartite). I parigini possono anche contare sul gradimento di Skriniar che andrebbe a guadagnare 8 milioni di euro a stagione.

ASTA ALL’ORIZZONTE? – Nelle ultime ore è ritornato prepotentemente in corsa anche il Chelsea che, nell’ambito dei contatti avuti per il ritorno di Romelu Lukaku, ha chiesto informazioni anche su Skriniar. I Blues hanno messo gli occhi anche su Matthijs de Ligt che però la Juventus valuta oltre 100 milioni di euro. Il PSG attualmente rimane in vantaggio con l’Inter che spera in un’asta per incassare la cifra richiesta.