Bremer in ritiro col Torino! Inter non va oltre una cifra: le ultime – CdS

L’Inter acquisterà Gleison Bremer ma solo dopo aver incassato qualcosa dal mercato. Secondo il Corriere dello Sport, c’è ancora distanza con il club granata.

LE ULTIME – L’Inter deve ancora concludere il mercato in entrata e per farlo dovrà incassare qualcosa. Il primo nome per la difesa è Gleison Bremer, con il quale c’è già un accordo da gennaio. Manca, invece, quello col Torino. La richiesta continua ad essere di 40 milioni mentre l’Inter non va oltre i 30, accettando al massimo di inserire una contropartita tecnica (Cesare Casadei, ma solo con il recompra). La distanza è ancora consistente, nonostante l’incontro di ieri tra l’agente del giocatore – che spinge per andare a Milano -, e la dirigenza del Torino. Intanto il calciatore ieri è partito in ritiro con la squadra in Austria.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno