Lugano-Inter, dentro i ‘nuovi’ ma c’è attesa per Lukaku con Lautaro Martinez – CdS

Lugano-Inter andrà in scena oggi alle 18:30, in campo tutti i nuovi arrivati ma gli occhi saranno puntati sulla coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

PRIMA AMICHEVOLE – Simone Inzaghi avrà subito tutti a disposizione per la prima amichevole ufficiali, compresi tutti i nuovi acquisti: da Onana ad Asllani, da Bellanova a Mkhitaryan, ma questa sera a Lugano, per la prima amichevole dell’Inter, gli occhi saranno comunque tutti puntati su Lukaku e Lautaro Martinez. Tecnicamente anche l’attaccante belga sarebbe un nuovo acquisto, ma a Milano lo conoscono benissimo. La coppia da quando si sono aggregati alla truppa, venerdì scorso, di fatto non si sono mai lasciati: sempre insieme ad allenarsi, sempre insieme nei momenti di pausa come ieri nel corso della diretta su Instagram.