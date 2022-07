Lukaku: «Lautaro Martinez nei tiri al volo è nella top tre al mondo!»

Romelu Lukaku torna a scherzare con il suo amico e compagno Lautaro Martinez davanti le telecamere. Questa volta lo hanno fatto nel corso di una diretta Instagram direttamente nei canali ufficiali del club.

IN DIRETTA – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez direttamente da Appiano Gentile nel corso di una diretta Instagram hanno guardato insieme un video della top 5 gol realizzati insieme. L’attaccante belga in particolare commenta il gol realizzato contro Lazio e Milan: «Questa è una regola sempre, quando io vado sul fianco tu devi andare in area di rigore per ricevere il mio passaggio (ride, ndr). Contro lo Shakhtar Donetsk è stato un bel momento con il gruppo, un caldo incredibile (in Europa League, ndr). Che gol Lautaro Martinez di testa contro il Milan, ragazzi lui è nella top tre del mondo!».