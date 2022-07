Mkhitaryan recuperato, contro il Lugano ci sarà! Lavoro con cautela – CdS

Mkhitaryan oggi sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi per la prima uscita ufficiale dell’Inter in amichevole contro il Lugano.

OTTIMA ALTERNATIVA – La scorsa stagione Hakan Calhanoglu è stato un elemento cardine della squadra sin dall’inizio. E proprio per avere un’alternativa al centrocampista turco, l’Inter ha deciso di puntare sull’esperienza internazionale di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno oggi sarà presente a Lugano dopo aver recuperato dall’infortunio (o per meglio dire ricaduta) della finale di UEFA Europa Conference League. Nel corso dell’allenamento congiunto contro l’US Milanese l’ex Roma era rimasto a guardare. L’armeno in questi primi giorni di lavoro si è allenato con cautela dopo il guaio muscolare della passata stagione. Al di là dell’età, è un elemento di profilo internazionale abituato a palcoscenici importanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno