Sanchez, nessuna squadra gradita: suo addio all’Inter complicato – TS

Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter. L’addio al club nerazzurro però, secondo Tuttosport, diventa sempre più complicato: non ci sono squadre interessate gradite dall’attaccante

DIFFICILE – Alexis Sanchez non rientra nei piani dell’Inter ma il suo addio, secondo Tuttosport, diventa sempre più difficile. A differenza di Vidal, che aveva una clausola di rescissione presente sul suo contratto, per “liberare” l’attaccante servirebbe l’approccio di una squadra gradita al numero 7 nerazzurro. Approccio che, ad oggi, non è arrivato: l’Inter sa che, per liberarsi del cileno, dovrà versare una buonuscita. L’addio di Sanchez potrebbe, inoltre, riaccendere la pista che porta a Dybala.

Fonte: Tuttosport – Masini-Togna