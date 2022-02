Bremer in cima alla lista dell’Inter, de Vrij sacrificabile: stagione difficile per lui – TS

Bremer resta il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter in vista del mercato estivo. Secondo quanto riportato dal collega Stefano Pasquino oggi su TuttoSport, il sacrificato in difesa potrebbe essere Stefan de Vrij, che in nerazzurro sta vivendo la stagione più difficile.

STAGIONE DIFFICILE – Dall’autogol nel derby di andata all’errore commesso in occasione dell’1-2 con il suo diretto avversario, Olivier Giroud. Non una stagione particolarmente esaltante per Stefan de Vrij. Tutta l’Inter, soprattutto Simone Inzaghi, spera in un pronto riscatto dell’olandese, ma questo non toglie che i nerazzurri da un po’ di tempo si sitano guardando intorno per un valido motivo: de Vrij ha il contratto in scadenza nel 2023 e, in assenza di un accordo per il rinnovo, andrà venduto in estate. Per sostituire l’olandese i nerazzurri andrebbero dritto su un big, e il primo nome nella lista resta quello di Gleison Bremer, per cui in estate si scatenerà un’asta con le altre big, in particolare la Juventus.

