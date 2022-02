Ordine: «Massacro Inzaghi? Esagerato! Per 70′ l’Inter ha straripato»

Ordine prende le difese di Inzaghi, criticato per i cambi nel derby Inter-Milan di sabato. Il giornalista, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, valuta la gestione della stracittadina e il suo cambio di fronte.

SUCCESSO DI TUTTO – Franco Ordine prova a spiegare il derby Inter-Milan: «Io non credo che ci sia dentro l’orgoglio. Io devo dire questo, secondo me: siccome le sconfitte e le vittorie hanno un nome e un cognome io personalmente le chiamerei così. Quella dell’Inter di sconfitta si chiama un po’ presunzione: siccome aveva stradominato per sessanta minuti a un certo punto pensava di aver vinto la partita. Mentre invece, secondo me, quella del Milan si chiama umiltà. Perché Stefano Pioli ha fatto di tutto per farsela incartare: l’errore iniziale di Franck Kessié non trequartista ma scudo davanti a Marcelo Brozovic, che se lo porta a spasso per tutto il campo, è un macro errore. Anche mentale: ha dato alla squadra l’idea di dover difendere e basta».

ALLENATORE – Ordine non vede colpe in panchina: «Adesso vogliono massacrare Simone Inzaghi, e secondo me è esagerato. I cambi? Ivan Perisic chiede lui di essere sostituito, l’altro (Hakan Calhanoglu, ndr) era ammonito. L’unico discutibile è Brozovic, che è obiettivamente il perno di questa squadra. Mike Maignan? Gli tira addosso Denzel Dumfries, non è che fa tutta questa gran parata. Il vero prodigio di Maignan è quando fa l’uscita di piede fuori area, perché se non la prende Calhanoglu ha la porta vuota. Per settanta minuti l’Inter ha straripato, come i fiumi, ma il Milan giocava senza la coppia centrale difensiva e Zlatan Ibrahimovic. Il problema vero del Milan, che secondo me non ha la cifra tecnica dell’Inter per poter lottare con il Napoli, è che solo con la squadra al completo può competere».

IL CONTATTO – Ordine tira in ballo altro sul fallo di Olivier Giroud su Alexis Sanchez nell’1-1: «Nella partita Inter-Venezia il primo gol è andato in cavalleria nonostante la gomitata di Edin Dzeko a Marco Modolo. La gestione di Marco Guida? L’arbitro si è comportato in questa maniera dall’inizio alla fine: in moltissimi falli come questo si è comportato alla stessa maniera e ha fischiato trentaquattro falli».