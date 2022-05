Bremer, è lui il secondo regalo ad Inzaghi dopo Onana! – CdS

L’Inter lavora in vista della prossima stagione. Ieri si è tenuto un summit in sede tra tutte le parti per programmare il futuro e Inzaghi, a fine incontro, ha conosciuto anche Andre Onana, futuro portiere arrivato in sede nel pomeriggio. Il secondo regalo sarà poi Bremer, difensore del Torino.

REGALO – L’Inter viaggia spedita verso il prossimo anno quando proverà a tornare a vincere lo scudetto e il campionato. I nerazzurri vogliono vincere il ventesimo titolo e cucirsi la seconda stella sul petto e per questo, la dirigenza e la società, faranno degli investimenti in questa estate. Dopo aver preso Onana a zero, l’Inter è pronta a regalare a Inzaghi il secondo regalo: Bremer. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra l’entourage e l’Inter c’è dallo scoro gennaio e ora si tratta di presentare un’offerta concreta al Torino. Insomma, è lui il nuovo regalo per Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno