Inter, monte ingaggi sarà alleggerito: in cinque sicuri dell’addio – TS

L’Inter alleggerirà il monte ingaggi. A diversi calciatori, infatti, secondo Tuttosport, non verrà rinnovato il contratto

ADDIO – L’Inter è al lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla proprietà. Oltre all’attivo sul mercato, il club dovrà operare un taglio significativo del monte ingaggi. Il club nerazzurro, infatti, secondo Tuttosport, non rinnoverà il contratto a ben cinque calciatori, che sono destinati a lasciare Milano nel corso dell’estate: Ranocchia, in scadenza, saluterà. Come lui anche Vecino e Kolarov. Situazione diversa per i due cileni, Sanchez e Vidal: i calciatori hanno ancora un anno di contratto, ma l’Inter può liberarli pagando un indennizzo. Sul centrocampista da registrare l’interesse del Flamengo.