Mkhitaryan-Roma, indizi portano al rinnovo. L’Inter rimane in attesa – TS

Henrick Mkhitaryan è uno dei nomi per il centrocampo dell’Inter. L’armeno però sembra destinato al rinnovo con la Roma.

OFFERTA – Henrick Mkhitaryan è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore in grado di poter fare differenza dalla panchina e che possa fungere da “vice-Calhanoglu”. L’armeno, in forza alla Roma, ha le giuste caratteristiche e potrebbe rappresentare una vera occasione di mercato: il contratto di Mkhitaryan, infatti, scade il 30 giugno. Secondo Tuttosport, però, tutti gli indizi portano al rinnovo del centrocampista con il club giallorosso. La situazione sarà più chiara dopo la finale di Conference League, in programma questa sera. L’Inter resta vigile, in attesa di capire se potrà esserci l’affondo decisivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino