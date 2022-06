Bonazzoli come Zaniolo: Inter ha una percentuale in caso di cessione – TS

Bonazzoli è pronto per essere riscattato dalla Salernitana. Come per Zaniolo, l’Inter ormai da tempo detiene una percentuale importante sulla futura rivendita.

ALTRO INCASSO – L’Inter è pronta a incassare una cifra importante sulla rivendita di Nicolò Zaniolo qualora la Roma – che lo valuta 60 milioni -, dovesse decidere di cederlo. La percentuale per quanto riguarda l’ex centrocampista della Primavera è del 15%, che tradotto significherebbero circa 9 milioni facili per le casse dell’Inter. Lo stesso vale anche per Federico Bonazzoli, ceduto alla Sampdoria e in questa stagione in prestito alla Salernitana. I campani hanno il diritto di riscatto fissato a 3 milioni e l’Inter in tal senso detiene il 20% in favore sulla futura rivendita, e potrebbe ricevere dunque circa 600mila euro.

Fonte: Tuttosport – F.M.

