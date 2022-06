Inter, piano perfetto per aggiudicarsi Bellanova (e far crescere un giovane) – TS

L’Inter ha individuato in Raoul Bellanova il sostituto perfetto di Robin Gosens, o di Denzel Dumfries per meglio dire. L’esterno destro classe 2000 si è messo in mostra in questa stagione col Cagliari attirando l’interesse dei nerazzurri. La società rossoblù lo valuta non meno di 10 milioni, ma Piero Ausilio ha studiato un colpo perfetto per arrivare al calciatore.

MOSSA FONDAMENTALE – È Cesare Casadei la chiave per arrivare a Raoul Bellanova. L’Inter, infatti, presterà il centrocampista gioiello della Primavera Campione d’Italia al Cagliari, per ottenere il lasciapassare per l’esterno, fresco di riscatto al Bordeaux. Un piano perfetto studiato da Piero Ausilio, con una duplice valenza: completare la batteria degli esterni con Matteo Darmian che a quel punto si sposterebbe a sinistra, e intanto far crescere il gioiello della Primavera che in questa stagione ha già messo a segno ben diciassette gol in tutte le competizioni. La piazza e il contesto sono ideali: verrà costruita una squadra ambiziosa con l’unico obiettivo di risalire subito in Serie A, puntando sulla maggiore qualità rispetto gli avversari.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

