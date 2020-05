Biasin: “Mertens-Inter, autogol De Laurentiis. Molto vicini, Ausilio…”

Mertens potrebbe trasferirsi a parametro zero all’Inter per la prossima stagione, essendo in scadenza di contratto col Napoli. Fabrizio Biasin ne ha parlato in collegamento con “QSVS” su Telelombardia, dando per vicino il belga a lasciare il club di De Laurentiis, anche grazie al pressing di Ausilio.

VICINO ALL’ARRIVO – Fabrizio Biasin apre: «Una settimana fa, quando si parlava di Dries Mertens, dicevo che secondo me restava a Napoli, perché alla fine un accordo con Aurelio De Laurentiis lo trova, sta bene lì e va avanti lì. In realtà, da quello che ho capito, siamo molto vicini al trasferimento all’Inter, molto vicini. Sei milioni di euro netti a stagione d’ingaggio? È un parametro zero, tirerà sicuramente un po’ sull’ingaggio. Secondo me non arriva a sei, secondo me siamo sui cinque magari con dei premi eventuali. Non lo so, però non si andrà oltre i cinque. Credo che sia un lungo corteggiamento questo, perché in realtà a Piero Ausilio Mertens è sempre piaciuto. Era impossibile prenderlo, perché quando un giocatore è sotto contratto con il Napoli è difficilissimo prenderlo. È andato via Gonzalo Higuain qualche anno fa perché aveva la clausola, poi De Laurentiis si è fatto autogol da solo con questo giocatore (Mertens, ndr) e quindi l’Inter è tornata alla carica. Da quello che ho capito siamo vicini».