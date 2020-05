Carli (DS Cagliari): “Nainggolan? Non ho sentito Marotta. Una priorità”

Nainggolan è in prestito dall’Inter al Cagliari sino al termine della stagione, senza opzioni “ufficiali” per il riscatto. La posizione del belga andrà valutata più avanti, con un ritorno in nerazzurro da non escludere. Il direttore sportivo dei sardi, Marcello Carli, ne ha parlato al sito “CittàCeleste.it” rispondendo a una domanda su Marotta.

ANCORA PRESTO – Per Radja Nainggolan il discorso è da rimandare ancora, prima c’è da pensare alla ripresa della Serie A. Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, chiarisce: «Al momento non ci sono novità. La nostra priorità, come lo è un po’ per tutti al momento, non è il mercato ma ripartire con il campionato. Al momento non ho sentito Giuseppe Marotta e nessuno, vedremo prossimamente cosa fare».

Fonte: CittaCeleste.it