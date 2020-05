Mertens diviso: 2 proposte. L’Inter ha un vantaggio, il Napoli una speranza

Mertens risulta essere diviso fra il rinnovo con il Napoli e il trasferimento a parametro zero all’Inter. Nel corso di “Calcio Weekend Live” su Sportitalia il giornalista Gianluigi Longari ha spiegato come si può evolvere la posizione del belga, in scadenza di contratto a fine stagione.

DA UNA PARTE O DALL’ALTRA – Dries Mertens a breve dovrà decidere il suo futuro. Poche settimane fa sembrava fatta per un suo rinnovo con il Napoli, ma ora la trattativa pare essersi arenata con l’Inter passata in pole position. Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia il belga ha già ricevuto entrambe le proposte, con quella nerazzurra leggermente più alta a livello di ingaggio. Sarà fondamentale anche la cifra legata al bonus alla firma, perché Mertens essendo in scadenza può farla valere maggiormente in sede di trattativa. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, negli scorsi mesi aveva criticato il possibile trasferimento in Cina del belga, e anche questo può pesare. I partenopei, tuttavia, sperano di convincere l’attaccante con l’aspetto affettivo e ambientale, visto che Mertens è legato alla città. L’Inter comunque ritiene di aver fatto tutto quello che poteva per arrivare a chiudere l’affare. Basterà il vantaggio sullo stipendio per portare Mertens a Milano?