Biasin: «Inter, oggi incontro con Inzaghi! Dybala, contatto avvenuto»

L’Inter oggi incontrerà Inzaghi per definire la programmazione della prossima stagione, stando a Biasin. Da TuttoMercatoWeb il giornalista parla anche delle situazioni legate a Dybala e Perisic.

RIPARTIRE – “In mezzo a tante balle ci sono cose piuttosto concrete da raccontare. La prima riguarda Ivan Perisic: l’Inter ha incontrato l’agente del croato. È successo ieri. Il tentativo è quello di convincere il giocatore più performante della stagione appena conclusa ad accettare la nuova e ultima offerta. Trattasi di un biennale da cinque milioni di euro più bonus, che per un trentatreenne sono francamente un sacco di soldi. La palla passa al vice campione del mondo, ma abbiamo già una certezza: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non rilanceranno. All’estero probabilmente c’è chi gli offre di più, ma lasciare l’ovile significherebbe abbandonare il 3-5-2 di Simone Inzaghi che tanto bene ha fatto al suo rendimento”.

IN ARRIVO? – “E poi Paulo Dybala. Si sa, argentino e nerazzurri si annusano da un po’ e, anzi, nonostante le smentite il contatto c’è già stato (nella mitica Villa Bellini! Quella del patto con Antonio Conte!). Anche in questo caso la situazione è chiara: il giocatore accetta volentieri la destinazione ma ha pretese importanti (sette milioni di ingaggio e un triennale). Il club sta valutando quanto ne possa valere la pena. Nessuno mette in discussione le qualità dell’attaccante, ma resta ancora qualche riserva sulla sua integrità fisica. Poi, per carità, un posto in campo per Dybala si trova sempre, a patto che il suo arrivo non condizioni il resto del mercato”.

VERTICE – “Oggi – salvo rinvii dell’ultim’ora – è previsto l’incontro tra allenatore e dirigenza per ragionare su quel che accadrà in estate. C’è chi ha già fatto le valigie (l’ex capitano Andrea Ranocchia) e chi le farà presto (Alexis Sanchez e Arturo Vidal, il secondo ha già un accordo di massima con il Flamengo). L’obiettivo del club è trovare un modo per raggiungere gli obiettivi imposti dalla proprietà (abbattere il monte ingaggi del 15% e portare liquidità per 50-60 milioni) senza dover rinunciare a nessuno dei big in rosa. Non sarà semplice, ma non credete a chi ha già disegnato i soliti scenari apocalittici”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin