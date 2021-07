Biasin: «Inter e Cagliari, per Nandez e Nainggolan ancora distanza»

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, è stato soltanto interlocutorio l’incontro di oggi tra Inter e Cagliari per parlare di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan (vedi articolo). Tra i due club la distanza è ancora tanta.

DISTANZA – Secondo Fabrizio Biasin, l’incontro di oggi tra Inter e Cagliari per parlare di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan non ha risolto granché. Queste le sue parole, infatti, dopo i discorsi tra le due società: «Incontro interlocutorio tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. C’è ancora distanza, perché i nerazzurri possono solo in prestito. Si è parlato anche di Nainggolan (il Cagliari temporeggia). Le parti si aggiorneranno. Ma siccome la realtà non paga, leggete solo quanto segue: Inter-Cagliari, filtra ottimismo».