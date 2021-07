Nandez, incontro finito tra Inter e Cagliari: in campo un intermediario

E’ terminato pochi minuti fa il summit di mercato tra Inter e Cagliari per discutere delle trattative in piedi tra le due società. Il Cagliari ha incontrato anche anche un intermediario per Nandez, sempre nel mirino di Marotta e Ausilio.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio si è tenuto un summit di mercato tra Inter e Cagliari per discutere delle trattative in piedi tra le due società, coi nomi di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan sul tavolo. In particolar modo Nandez sarebbe stato l’argomento principale dell’incontro: l’Inter vuole il giocatore, ma il Cagliari deve aprire al prestito. Si cerca ancora una quadra. Dopo l’incontro con la dirigenza dell’Inter, il Cagliari ha incontrato anche Edoardo Crnjar, intermediario per conto del centrocampista uruguaiano nel mirino dell’Inter.