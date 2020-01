Biasin: “Eriksen-Inter? Buone possibilitÃ  a giugno, gennaio non so. Vidal…”

Biasin: “Eriksen-Inter? Buone possibilità a giugno, gennaio non so. Vidal…”

Biasin è ospite di “È sempre derby” su “Top Calcio 24”. Il giornalista di “Libero” fa il punto sul mercato dell’Inter per quanto riguarda il centrocampo: da Vidal a Eriksen e Nandez

IL PUNTO SUL CENTROCAMPO – Così Fabrizio Biasin: «Arturo Vidal, mia sensazione, mi sembra una cosa molto difficile. C’è la disponibilità del giocatore, non c’è la disponibilità del Barcellona. Secondo me non è neanche una questione di soldi ma di volontà di Ernesto Valverde di trattenerlo. Anche perché i catalani hanno problemi anche loro a livello di infortuni e se decidono di lasciar partire Vidal devono sostituirlo. Anche per loro non è così semplice. Su Christian Eriksen invece ci sono buone possibilità sicuramente per giugno, a gennaio non lo so. Non so se l’Inter vuole spendere così tanti soldi per un giocatore che va a scadenza. Credo in realtà che ci sia un’alternativa nella testa di Beppe Marotta e Piero Ausilio, perché un centrocampista arriverà e bisogna capire quale. Continuo a pensare che un tentativo per Nahitan Nandez l’Inter lo stia facendo anche se tutti hanno già escluso la possibilità».