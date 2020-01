Esposito, futuro ancora all’Inter: prove di rinnovo fino al 2025 – SM

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter dopo aver fatto il suo esordio assoluto sia in Serie A che in UEFA Champions League. Nelle intenzioni del club ci sarebbe quella di prolungare per altri cinque anni il suo contratto. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”.

ALTRO RINNOVO – Sebastiano Esposito ben presto potrebbe rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. L’Inter (così come con Lautaro Martinez) vuole blindare il baby fenomeno almeno fino al 2025 di firmare dopo il 2 luglio, al compimento del diciottesimo anno. Anno incredibile per il giovane Sebastiano Esposito che dalla primavera dell’Inter è arrivato addirittura in prima squadra, con successivo esordio sia in UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund che in Serie A, a causa degli infortunati Alexis Sanchez e Matteo Politano (ora recuperati). Il tecnico Antonio Conte ha fatto di necessità virtù, dimostrando di credere veramente sul classe 2002. Il suo futuro sarà ancora a tinte nerazzurre.