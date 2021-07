Bellerin vuole rilanciarsi: l’Inter aspetta di avere altre condizioni – SI

Bellerin risulta aver chiesto all’Arsenal di essere ceduto all’Inter, stando alle notizie di giornata (vedi articolo). Sul difensore spagnolo si esprime Alfredo Pedullà, nel corso di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia.

IL SOSTITUTO? – Alfredo Pedullà vede Héctor Bellerin come sostituto di Achraf Hakimi all’Inter: «È la prima scelta. A me piacerebbe molto Denzel Dumfries, ma costano questi profili: Bellerin mi intriga ma non mi riscalda, non ha fatto bene negli ultimi due anni. È la prima scelta ma alle condizioni dell’Inter, in prestito con diritto di riscatto. È normale che lui voglia andare, è una scelta figlia del momento e delle necessità di non spendere soldi. Magari dopo fai un’altra cessione alla Joao Mario, liberandoti di un ingaggio, e hai altre condizioni. Al momento l’Arsenal non vuole liberarlo, aspettiamo».