Joao Mario, resta il giallo sulla risoluzione: perché il cambio di rotta Inter?

Joao Mario da oggi non è più un giocatore dell’Inter (vedi articolo). Non, però, a seguito di cessione, bensì per aver risolto il contratto. Andrà al Benfica, ma ci sono ancora diverse cose da capire.

PERCHÉ? – Joao Mario ha risolto il contratto con l’Inter. Questa la notizia del pomeriggio, con i nerazzurri che lo lasciano andare da svincolato dopo averlo pagato quaranta milioni di euro più bonus dallo Sporting CP. Ora andrà al Benfica, è già a Lisbona da stasera (vedi articolo). E proprio lo Sporting CP torna nella storia: la scelta di rescindere, anziché di vendere, è arrivata a causa dei biancoverdi. C’è una clausola, come noto, nel contratto del 2016 che porterebbe l’Inter a pagare ulteriori trenta milioni di euro in caso di cessione di Joao Mario a un altro club portoghese. In questo caso il Benfica. Ma la dicitura “un altro club portoghese” fa venire un dubbio: perché allora, se non era possibile chiudere l’operazione, non si è accettata la precedente offerta dello Sporting CP? Era al ribasso, tre milioni di euro più due di bonus, contro i sette milioni e mezzo del Benfica. Ma meglio “pochi soldi” di niente. Una domanda alla quale bisognerà rispondere dopo che sarà ufficiale, visto che stasera Joao Mario non si è espresso.