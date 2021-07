Bellerin opportunità, ma Arsenal non apre: discorso Inter bloccato – Sky

Oltre a Nahitan Nandez, l’Inter continua a monitorare anche Héctor Bellerin per la fascia destra. Lo spagnolo è un’opportunità, anche se l’Arsenal non offre condizioni favorevoli per un eventuale passaggio in nerazzurro. A dare gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato Fabrizio Romano di “Sky Sport”.

NESSUNA APERTURA – Questi gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano di “Sky Sport” su Héctor Bellerin e le possibilità che diventi un giocatore dell’Inter di Simone Inzaghi: «Bellerin è un’opportunità. Al momento non c’è nessun accordo con l’Arsenal. Il giocatore vuole andare via, andrebbe di corsa a vestire il nerazzurro, ma i londinesi vogliono una cessione definitiva e non un diritto di riscatto. Il discorso al momento resta quindi bloccato».