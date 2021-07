Cartelli: «Interista fin da piccola grazie a papà. Essere qui è un sogno»

Carlotta Cartelli è il nuovo colpo annunciato dall’Inter Women (vedi articolo). Intervistata dai canali ufficiali della società, il nuovo portiere nerazzurro ha esternato tutta la sua gioia nel vestire questi colori.

SOGNO AVVERATO – Carlotta Cartelli ha parlato del suo arrivo tra le fila dell’Inter Women, un sogno che si avvera vista la sua passione anche da tifosa: «Sono molto contenta di essere qui, non vedo l’ora di continuare la preparazione. Sono interista fin da piccola, essere qui è un sogno. Mio papà mi ha portato allo stadio quando avevo quattro anni, l’Inter per me è tutto. Essere qui è davvero un sogno. Non vedo l’ora di vestire la maglia nerazzurra anche sul campo. Sono un portiere tecnico, mi piace giocare coi piedi, stare alta ed essere spregiudicata».