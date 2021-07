Nandez, Inter e Cagliari avanti per chiudere: in definizione una garanzia – SI

L’affare Nandez non è ancora in dirittura d’arrivo, ma quasi. Sportitalia annuncia che fra Inter e Cagliari ci sono stati passi avanti, a seguito del vertice odierno (vedi articolo), e si lavora per chiudere.

SI PROCEDE – La trattattiva per Nahitan Nandez fra Inter e Cagliari continua e non sembrano esserci intoppi. In collegamento con Sportitalia, il giornalista Luca Cilli parla di passi avanti fra i due club, per il trasferimento in nerazzurro dell’uruguayano. Si va verso l’accordo per un prestito con diritto di riscatto, dato che i buoni rapporti fra le due società possono permettere una garanzia. Nello specifico: che fra un anno il trasferimento diventi a titolo definitivo. Il Cagliari vuole evitare che Nandez poi torni alla base, perdendo così il possibile guadagno. L’Inter non può mettere subito l’obbligo di riscatto, ma così riuscirebbe a sistemare la questione. Per Nandez, quindi, si va verso la definizione.