Bellerin, Inter e Arsenal proseguono i contatti. Sempre un’alternativa – Sky

Inter e Arsenal avrebbero dovuto incontrarsi nella Florida Cup, ma il tutto è saltato a causa della rinuncia delle società di volare negli USA a causa della variante Delta del Coronavirus (vedi articolo). Secondo Marco Demicheli di “Sky Sport”, le società continueranno comunque a parlare di Héctor Bellerin anche a distanza.

INCONTRO A DISTANZA – Niente incontro faccia a faccia per parlare di Héctor Bellerin. Nonostante ciò, Inter e Arsenal continueranno a discutere del possibile passaggio del giocatore in nerazzurro. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione: «Inter e Arsenal continueranno a parlare del futuro di Bellerin, ma lo faranno a distanza perché non si incontreranno alla Florida Cup. Non è però l’unico nome, perché da giorni parliamo anche di Nahitan Nandez, che potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose grazie ai rapporti molto buoni tra le due società».