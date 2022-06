Bellanova sarà il quinto colpo dell’Inter. Visite mediche programmate − Sky

Bellanova diventerà presto il quinto colpo dell’Inter. L’esterno arriverà dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Fissate già le visite mediche più firma sul contratto

QUINTO COLPO − Come riporta Marco Demicheli di Sky Sport, l’Inter si prepara a presentare anche il quinto colpo: «Raoul Bellanova? Visite mediche prossima settimana, sarà il quinto colpo dell’Inter dopo André Onana, Henrikh Mkhitaryan, Kristjan Asllani e Romelu Lukaku. Asllani e Lukaku sono colpi diversi per età e appeal, nonché per investimento. Colpi significativi, in quanto Simone Inzaghi con Lukaku ritrova il leader in attacco accanto a Lautaro Martinez, mentre con l’albanese sarà il vice Brozovic».