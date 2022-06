Inter, Marotta e Inzaghi parleranno in conferenza stampa: si ricomincia!

In vista dell’inizio della nuova stagione dell’Inter, Marotta e Inzaghi parleranno in conferenza stampa ad Appiano Gentile. L’AD e il tecnico nerazzurro daranno il via alla nuova annata nerazzurra

INIZIO STAGIONE − Martedì 5 luglio alle ore 17 Beppe Marotta e Simone Inzaghi saranno in conferenza stampa per presentare la nuova stagione nerazzurra. L’Inter inizierà i lavori il 6 luglio ad Appiano Gentile. L’AD e il tecnico risponderanno alle domande dei giornalisti e presenteranno la nuova stagione 2022/23. Ovviamente, Inter-News seguirà la conferenza stampa in diretta a partire dalle 16.45.