Skriniar al PSG a luglio? Galtier e Campos al lavoro. 2 i colpi dalla Serie A

Skriniar sembra destinato a lasciare l’Inter per approdare al PSG. Il club francese, che presto ufficializzerà il nuovo tecnico, Galtier, è al lavoro per piazzare un doppio colpo direttamente dalla Serie A

A LUGLIO − In Francia ne sono sicuri, il duo Christophe Galtier e Luis Campos è al lavoro per chiudere l’operazione Milan Skriniar dall’Inter nel mese di luglio. Il PSG, nelle prossime ore, ufficializzerà il suo nuovo tecnico, il quale si è già messo in contatto con il direttore sportivo portoghese per ragionare sul mercato dei parigini. Come riporta ‘Le Parisien‘, il PSG è pronto a sferrare un doppio colpo dalla Serie A: oltre a Milan Skriniar, arriverà anche una vecchia fiamma dell’Inter, Gianluca Scamacca. Tra Inter e PSG, i contatti sono frequenti. La speranza dei francesi è quella di chiudere il più in fretta possibile.