Bellanova-Inter, fumata bianca ad un passo: le cifre dell’operazione

L’Inter sta per chiudere Raoul Bellanova. La trattativa è ormai arrivata ai dettagli con la fumata bianca attesa ormai tra poche ore. Svelate anche le cifre dell’operazione

ACCELERATA − L’Inter sta per chiudere il terzo affare della propria sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Raoul Bellanova. Accelerata nelle ultime ore con un incontro atteso già per domani (vedi articolo). Intanto, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, tramite un post su Twitter, ha dato aggiornamenti sulla situazione in essere: «Bellanova-Inter ci siamo, ultimi dettagli, operazione da 8 milioni di euro». Presto, dunque, l’Inter avrà il suo nuovo laterale destro. Matteo Darmian, infatti, si sposterà a sinistra per fare da vice a Robin Gosens, ormai proprietario della fascia sinistra dopo l’addio di Ivan Perisic. Bellanova arriverà dal Cagliari.