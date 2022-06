Bellanova si avvicina a grandi passi all’Inter: fissato summit per chiudere

Bellanova si muove verso l’Inter. Settimana prossima importante summit in vista tra l’Inter e il Cagliari con il club nerazzurro pronto a sferrare l’affondo decisivo

CHIUSURA? − Oltre all’appuntamento telefonico per Dybala (vedi articolo), l’Inter lunedì incontrerà anche il Cagliari per Raoul Bellanova. Il laterale sardo si avvicina a grandi passi verso il club nerazzurro. La volontà è una: prendere un nuovo esterno destro. Dopo la partenza di Ivan Perisic verso il Tottenham, l’Inter ha deciso come impostare le proprie fasce: a sinistra Gosens con Darmian e all’occorrenza Dimarco; a destra, Dumfries insieme a Bellanova. Pronta un’offerta di circa nove milioni di euro più bonus. Non è da escludere l’inserimento di qualche contropartita dalla Primavera. Casadei su tutti.