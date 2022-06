Dzeko chiama all’ultimo sforzo: «Manca poco alla pausa, stringere i denti!»

Dzeko ha giocato quasi tutta la gara a Montenegro con la sua Bosnia. Match terminato in parità. L’attaccante dell’Inter, non nasconde la stanchezza, ma da capitano chiama i suoi all’ultimo sforzo

PAUSA IS COMING − Dzeko non nasconde la stanchezza ma chiama la sua Nazionale all’ultimo sforzo: «Dato che la stagione è finita, tutti non vedono l’ora che arrivi la pausa. Tuttavia, abbiamo un’altra partita a giugno e dobbiamo stringere i denti e giocare fino alla fine. Ora abbiamo tre giorni per prepararci alla partita contro la Finlandia. Spero che il maggior numero di tifosi possibile venga allo stadio contro la Finlandia e che ci sostenga dal primo all’ultimo minuto. I ragazzi lo meritano e la squadra ne ha bisogno».

Fonte: reprezentacija