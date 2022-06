Bellanova-Inter, frenata all’ultimo? Un dubbio per la società – CdS

La prossima dovrebbe essere la settimana in cui si definirà il futuro di Bellanova, ma l’Inter non è così scontato che chiuda. Il Corriere dello Sport mette in dubbio l’operazione col Cagliari.

A RISCHIO – Non è certo il trasferimento di Raoul Bellanova all’Inter. I nerazzurri stavano trattando col Cagliari, arrivando più o meno a un’intesa di massima. Per il Corriere dello Sport, però, ora la società sta riflettendo se portare avanti quest’operazione, definita “dispendiosa”. Da tenere in considerazione, in ogni caso, che possa essere soltanto uno stop momentaneo per poi riprendere le trattative nei prossimi giorni. Anche perché il Cagliari ha fretta di cedere Bellanova (e altri giocatori) in vista dell’iscrizione alla prossima Serie B.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.