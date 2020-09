Bayern Monaco su Perisic: si cerca accordo con l’Inter per la cifra – Sky

Perisic Bayern Monaco

Ivan Perisic potrebbe diventare definitivamente un giocatore del Bayern Monaco dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito col club bavarese con cui ha vinto la Champions League. In questo momento c’è ancora distanza tra l’offerta e la richiesta dell’Inter. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

PERISIC NEL MIRINO – Il Bayern Monaco vorrebbe ingaggiare a titolo definitivo il giocatore: «Il Bayern Monaco, su imput del tecnico Flick, è tornato alla carica per Ivan Perisic. Non c’è accordo sulla cifra, il Bayern offre 12 milioni mentre l’Inter ne chiede 15 altrimenti Conte potrebbe decidere di puntare su di lui considerandolo nella batteria degli attaccanti».