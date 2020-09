Immobile: “Lazio subito con le big? Ci darÃ  forza, saremo concentrati”

Immobile: “Lazio subito con le big? Ci darà forza, saremo concentrati”

Ciro Immobile ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano dove ha parlato dei calendari di Serie A compilati oggi che hanno riservato alla Lazio un inizio in salita in cui giocherà, tra le altre, alla terza giornata contro l’Inter

SUBITO CONCENTRATI – Immobile non teme l’avvio in salita per la Lazio: «Ho visto il calendario, le prime sette giochiamo subito con le big, con Juventus, Inter e Atalanta. Questo ci deve dare forza per andare in campo concentrati, ordinati e cattivi come siamo sempre stati. Quando la Lazio gioca da Lazio abbiamo visto che mette in difficoltà tutti».