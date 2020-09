Lazio in chiusura su Fares, superata la proposta...

Lazio in chiusura su Fares, superata la proposta dell’Inter

Mohamed Fares SPAL

Mohamed Fares sarà molto probabilmente un giocatore della Lazio. L’Inter ha fatto un tentativo per il centrocampista algerino della SPAL, ma i capitolini hanno avuto la meglio

Secondo Alfredo Pedullà la Lazio ha avuto la meglio sull’Inter per Mohamed Fares, centrocampista algerino della SPAL. Claudio Lotito avrebbe infatti chiuso con un’offerta da 8 milioni più 2 di bonus, ormai resterebbero soltanto i dettagli da definire. Fares è stato fin da subito una priorità della Lazio, l’Inter aveva provato a fare una proposta di prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League, il giocatore si era preso qualche giorno per riflettere ma alla fine la Lazio ha avuto la meglio.

fonte: alfredopedullà.com