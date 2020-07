Bayern Monaco, Flick frena Alaba: “Ãˆ molto importante. Spero nel rinnovo”

Bayern Monaco, Flick frena Alaba: “È molto importante. Spero nel rinnovo”

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha detto la sua sul futuro dell’esterno dei bavaresi, David Alaba, nel mirino dell’Inter

SPERANZA – Queste le parole di di Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, sul futuro di David Alaba, esterno della squadra bavarese in scadenza di contratto a giugno 2021 e nel mirino dell’Inter. «Spero che possiamo convincerlo a rinnovare con il Bayern Monaco. In definitiva è un giocatore molto importante per noi, il fulcro – riporta Kicker.de –. Non è solo un giocatore assoluto di classe mondiale, ma anche importante al di fuori dal campo. Si può porre fine alla tua carriera in un club in cui si sei cresciuto. Oggi non succede troppo spesso. Ma potrebbe accadere più avanti».