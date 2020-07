Verona, Amrabat out dai convocati contro il Brescia. Inter a rischio?

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di oggi, Brescia-Verona: assente a sorpresa Amrabat, ora in dubbio per la gara contro l’Inter

FUORI – Assenza dell’ultim’ora per l’allenatore del Verona, Ivan Juric. Nell’elenco dei convocati diramato dall’allenatore per la partita di oggi, Brescia-Verona, non figura il nome di Amrabat. Per lui quindi condizioni di verificare in vista di Verona-Inter, in programma giovedì. Continua dunque l’emergenza in casa della squadra scaligera che già farà a meno degli indisponibili Ajdapong, Dawidowicz, Salcedo, Eysseric, Udogie e Danzi, oltre allo squalificato Pessina.