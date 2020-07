Inter-Bologna: la probabile formazione dell’Inter di Conte (30Âª in Serie A)

Inter-Bologna: la probabile formazione dell’Inter di Conte (30ª in Serie A)

Inter-Bologna è in programma oggi a partire dalle ore 17.15. Partita valida per la trentesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Dopo il crollo della Lazio, l’obiettivo è andare a -1 dal secondo posto. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che ha sempre problemi a centrocampo. In mezzo restano fuori Sensi e Vecino, mentre Brozovic può essere utilizzato. Sulle fasce non ci sarà Moses, acciaccato. In difesa assente Skriniar, che sconta l’ultima giornata di squalifica.

MODULO – L’ottima prova contro il Brescia fa pensare che Conte non cambierà molto a livello di richieste tattiche, a partire dal modulo. Rispetto al leggero turnover fatto è previsto il ritorno di quasi tutti i titolari dell’Inter, che riparte dal 3-4-1-2 con Eriksen sulla trequarti.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Atteso un solo avvicendamento davanti al capitano Handanovic tra i pali. Le certezze sono de Vrij al centro e Bastoni terzo di sinistra, mentre Godin dovrebbe spuntarla su D’Ambrosio sul centro-destra. Tra i due è prevista la staffetta a partita in corso.

CENTROCAMPO – Scelte quasi obbligate in mezzo. A destra c’è solo Candreva, invece l’ottimo Young non dovrebbe essere a rischio sulla sinistra, dove Asamoah si candida quasi a sorpresa. Davanti alla difesa Barella (affaticato) si gioca una maglia con il rientrate Brozovic, che Conte non vorrebbe rischiare dal 1′, confermato Gagliardini al suo fianco. In emergenza, spazio a Borja Valero. Sulla trequarti torna Eriksen a fare da raccordo tra i reparti.

ATTACCO – Ennesima rotazione offensiva. Nonostante l’eccellente prestazione di mercoledì, Sanchez dovrebbe sedersi in panchina con Lautaro Martinez confermato titolare. Al suo fianco riecco Lukaku, che ha rifiatato proprio contro il Brescia e vuole tornare al gol.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Bologna: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Pirola, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Agoumé, Brozovic, Borja Valero; Sanchez, Esposito.