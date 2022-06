Bastoni, il Tottenham si allontana: vicino l’arrivo di un altro difensore

Si allontana il Tottenham da Alessandro Bastoni. Secondo quanto riporta l’emittente catalana TV3, la squadra allenata da Antonio Conte è infatti vicina a chiudere un accordo per Clément Lenglet del Barcellona.

CAMBIO OBIETTIVO – Antonio Conte e il Tottenham cambiano obiettivo per la difesa. Dopo le voci legate a un interessamento per Alessandro Bastoni, la società londinese sembra aver virato su un altro profilo per rinforzare il reparto arretrato. Il nome in questione è quello del francese Clément Lenglet, in uscita dal Barcellona. Un rinforzo che permetterebbe (forse) ai tifosi dell’Inter di dormire sogni tranquilli.