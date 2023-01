Bastoni, niente più ‘casi’ Skriniar: Inter ha incontrato l’agente per il rinnovo! – Sky

Alessandro Bastoni ha un contratto in scadenza a giugno 2024, e l’Inter dopo aver fatto – purtroppo – esperienza con il caso Milan Skriniar, vuole tutelarsi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza ha già avviato i contatti con il giocatore per il rinnovo di contratto.

PRIMI CONTATTI – Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’agente di Alessandro Bastoni, che all’Inter ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Per evitare problemi proprio come quelli legati a Milan Skriniar, in Viale della Liberazione vogliono tutelarsi prolungando il contratto dell’ex Atalanta. Con l’entourage del giocatore si è iniziato a ragionare sulla possibilità di allungare il suo contratto. Non siamo ancora alle cifre, però c’è già un impostazione di base sapendo che il giocatore si trova bene e vuole rimanere