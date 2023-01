Gagliardini via a gennaio? Si fa avanti un club di Premier League! Le ultime – Sky

Roberto Gagliardini è tra i giocatori in scadenza con l’Inter a giugno 2023, e come già ribadito in una precedente intervista (vedi QUI), difficilmente rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul giocatore c’è l’interesse di una squadra di Premier League.

DALL’INGHILTERRA – Roberto Gagliardini potrebbe lasciare l’Inter a partire da questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il centrocampista – in scadenza con l’Inter a giugno 2023 -, piace tanto al Nottingham Forest, squadra che milita in Premier League. Da capire se proveranno a ingaggiarlo subito o a parametro zero al termine di questa stagione.